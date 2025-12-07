Компенсация по ОСАГО: какая сумма возмещается в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

Полис ОСАГО — обязательный документ для каждого владельца автомобиля. Он нужен не только для соблюдения закона, но и для получения денежных выплат в случае дорожно-транспортного происшествия или других страховых ситуаций. Сколько может получить житель Татарстана по такому полису и в каких случаях компенсация не положена — в материале «Татар-информа».

Страховщики выплачивают возмещение только той стороне, которая признана пострадавшей. Если же водитель стал виновником аварии, рассчитывать на компенсацию от компании он не сможет — восстановление собственного автомобиля придется оплачивать самостоятельно.

Размер страховых выплат по ОСАГО ограничен законом. За вред, нанесенный здоровью или жизни участников аварии, страховщик компенсирует до 500 тысяч рублей. Материальный ущерб транспортному средству покрывается в пределах 400 тысяч рублей.

Нередко стоимость ремонта автомобиля превышает установленный предел — такая ситуация чаще возникает у владельцев машин премиум-класса. В этом случае расходы, выходящие за рамки страхового лимита, обязан оплачивать виновник дорожно-транспортного происшествия.