Компенсационный дом для дольщиков «Золотой середины» проходит экспертизу

Фото: пресс-служба Фонда поддержки дольщиков Татарстана

Проектная документация компенсационного дома для обманутых дольщиков на улице Гареева проходит государственную экспертизу, заключение должно быть готово в декабре этого года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки дольщиков Татарстана.

«Согласно проекту, разработанному АБ „Студия „Ак Таш“ по заказу Фонда поддержки дольщиков, дом будет десятиэтажным, состоящим из трех секций. В качестве наружной отделки предусмотрено использование керамического кирпича. Проектным решением предусмотрена чистовая отделка жилых помещений», — отметили в пресс-службе.

Фото: © пресс-служба Фонда поддержки дольщиков Татарстана

По информации фонда, на территории дома запланированы площадки для отдыха и занятий физкультурой, детские площадки, игровая спортивная площадка и парковка на 164 машино-места.

«Дольщикам, претендующим на получение квартир в новом доме, необходимо включиться в Реестр пострадавших граждан, формирование которого осуществляет Фонд поддержки дольщиков», — напомнили в организации.

Фото: © пресс-служба Фонда поддержки дольщиков Татарстана

Дом на улице Гареева предназначен для дольщиков, которые приобрели квартиры, не предусмотренные проектной документацией введенного в эксплуатацию дома №3 ЖК «Золотая середина». Решение о восстановлении их прав принял Президент Татарстана Рустам Минниханов.