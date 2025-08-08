Компенсации на отдых для многодетных семей могут ввести в России

Депутаты Госдумы обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением создать механизм компенсации части расходов на отдых для многодетных, малообеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе подчеркивается необходимость разработки адресных мер господдержки, которые повысят доступность внутреннего туризма для таких категорий граждан.

Авторы инициативы считают, что реализация предложения будет способствовать развитию семейного туризма и созданию благоприятной среды для отдыха, что соответствует приоритетам государственной политики как социального государства.

Председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев отметил, что поддержка российских семей требует комплексного подхода и взаимодействия нескольких федеральных ведомств. По его словам, компенсация части расходов на отдых позволила бы семьям чаще путешествовать по России, а туристическому бизнесу — активнее учитывать потребности отечественных туристов.

Поддержка многодетных семей соответствует целям национального проекта «Семья».