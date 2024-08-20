Компанию в РТ могут оштрафовать за незаконное использование 600 тысяч «квадратов» земли

Прокуратура Сабинского района требует привлечь фирму «Туган як» к ответственности за незаконное использование земли. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Выяснилось, что компания самовольно использует земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью более 600 тыс. кв.м. В ведомстве пояснили, что это может привести к уничтожению плодородного слоя почвы и порчи земли.

В адрес руководителя фирмы внесено представление. Организации грозит штраф до 200 тыс. рублей.