Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Компанию в РТ могут оштрафовать за незаконное использование 600 тысяч «квадратов» земли
Прокуратура Сабинского района требует привлечь фирму «Туган як» к ответственности за незаконное использование земли. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.
Выяснилось, что компания самовольно использует земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью более 600 тыс. кв.м. В ведомстве пояснили, что это может привести к уничтожению плодородного слоя почвы и порчи земли.
В адрес руководителя фирмы внесено представление. Организации грозит штраф до 200 тыс. рублей.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников