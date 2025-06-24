news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 24 июня 2025 12:14

Компанию из РТ оштрафовали на 10 млн за взятку при оплате дебиторской задолженности

Читайте нас в
Телеграм

В Альметьевске компания «Сириус» отшрафована на 10 млн рублей по административной статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Выяснилось, что с августа по декабрь 2023 года директор фирмы «Сириус» передал должностному лицу коммерческой организации через своих знакомых более 1 млн рублей. Деньги были предназначены для содействия в своевременной оплате дебиторской задолженности.

#Альметьевск #взятка
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Трамп отреагировал на пост Медведева о возможной передаче Ирану ЯО

Трамп отреагировал на пост Медведева о возможной передаче Ирану ЯО

23 июня 2025
День молодежи в Казани 28 июня пройдет на двух площадках

День молодежи в Казани 28 июня пройдет на двух площадках

23 июня 2025