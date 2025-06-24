Компанию из РТ оштрафовали на 10 млн за взятку при оплате дебиторской задолженности
В Альметьевске компания «Сириус» отшрафована на 10 млн рублей по административной статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Выяснилось, что с августа по декабрь 2023 года директор фирмы «Сириус» передал должностному лицу коммерческой организации через своих знакомых более 1 млн рублей. Деньги были предназначены для содействия в своевременной оплате дебиторской задолженности.