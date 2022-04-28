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Ру Тат
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Официальная хроника
28 апреля 2022  14:58

Компания VK станет владельцем Яндекс.Дзен и Яндекс.Новости

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Компания VK (VK Company Limited), владеющая социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», подписала соглашение о покупке сервиса Яндекс.Новости и рекомендательной платформы Яндекс.Дзен. Об этом сообщается на ее официальном сайте. 

«VK Company Limited объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с Яндексом по приобретению сервиса агрегирования новостей Яндекс.Новости и рекомендательной платформы Яндекс.Дзен», – сказано в заявлении.

Отмечается, что для завершения сделки стороны должны получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу. Подробности соглашения будут раскрыты позднее.

 

#вконтакте #Яндекс #соцсети
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