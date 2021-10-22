ТТС обратилась в ФАС из-за незаконного использования марок авто на вывесках в Челнах

Компания «ТрансТехСервис» оспаривает использование своих автомобильных марок на вывесках в Набережных Челнах. Признаки недобросовестной конкуренции в отношении официального дилера KIA, HUNDAI и SKODA выявлены в действиях челнинского ООО «УК «Диалог», сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по РТ.

Татарстанским УФАС России установлено, что из автомобильных марок KIA, HUNDAI, SKODA, VOLKSWAGEN, DATSUN, FAW, размещенных на фасаде здания «УК «Диалог», лишь с последним брендом у автоцентра заключен договор и есть право на использование соответствующего товарного знака. С другими производителями правоотношений у компании нет.

Действия автоцентра квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции, вводящий потребителей в заблуждение относительно приобретения автомобиля от официального дилера.

Производители придерживаются той же позиции, они расценивают распространяемую ООО «УК «Диалог» информацию как несоответствующую действительности, поскольку у компании нет дилерского соглашения с изготовителем или официальным импортером автомобилей указанных марок в России.

Челнинскому автоцентру выдано предупреждение по признакам нарушения федерального закона «О защите конкуренции», уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФАС по РТ. «УК «Диалог» должен устранить нарушения в течение 20 дней.