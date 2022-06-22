Компания Tikkurila объявила о планах покинуть российский рынок

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila уходит из России. Компания объявила о планах продать производство, запущенное в РФ.

«Мы продолжали продавать минимальное количество товаров, достаточное для получения необходимого количества местной валюты, чтобы платить зарплату нашим работникам», — говорится в сообщении пресс-службы Tikkurila.

В компании подчеркивают, что не продавали краски и другую продукцию госпредприятиям или предприятиям российской авиапромышленности.

Причиной закрытия бизнеса в РФ там назвали невозможность стабильно работать «даже на этом минимальном уровне».