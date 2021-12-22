Компания «Технология» заявила о пропаже десяти самолетов Т-500 в Казани

Дочерняя компания госкорпорации «Ростех» — «Технология» обнаружила пропажу десяти самолетов Т-500 в Казани, заказанных в свое время у компании «Мвен». Об этом рассказал первый замглавы «Технологии» Алексей Будыкин, передает ТАСС.

«Десять самолетов Т-500, заказанные „Обнинским научно-производственным предприятием „Технология“ имени А. Г. Ромашина у „Фирмы Мвен“, пропали», — отметил Будыкин.

По словам собеседника агентства, девять самолетов, оцененных приставами в 90 млн рублей, должны были находиться на территории филиала ПАО «Туполев» —Казанского авиазавода имени Горбунова. Десятое воздушное судно было выставочным. Пропажу обнаружили 13 декабря.

«Девять из десяти самолетов находились под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с „Мвена“ перед бюджетом и иными взыскателями», — пояснил Будыкин.

Компания обратилась в правоохранительные органы с заявлением о розыске самолетов и возбуждении уголовного дела.

В госкорпорации «Ростех» подтвердили эту информацию. «Мы в курсе сложившейся ситуации и готовы оказать необходимое содействие следственным органам, а также предпринять весь комплекс мер для защиты законных прав нашего предприятия», — заявили в пресс-службе корпорации.

ООО «Фирма „Мвен“» работает в Казани с 1990 года. Компания специализируется на разработке и производстве парашютных систем и легких летательных аппаратов из полимерно-композиционных материалов. Среди ее разработок — сельскохозяйственный самолет Т-500 (МВ-500). ОНПП «Технология» заказала у казанского предприятия опытную партию из десяти машин, но затем подала в суд из-за нарушения условий контракта.