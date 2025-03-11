Компания «Таттелеком» подвела итоги деятельности в 2024 году

Группа компаний «Таттелеком», крупнейший оператор фиксированной связи и один из операторов мобильной связи в Республике Татарстан (далее – группа), подвела итоги своей деятельности в 2024 году согласно РСБУ. В группу входят такие компании, как ПАО «Таттелеком», ООО «ТМТ» (бренд «Летай»), ООО «ТТК Диджитал» и ООО «МИГ».

Чистая прибыль по ПАО «Таттелеком» – в размере 1 573,5 млн рублей (1 358,1 млн рублей в 2023 году) и ООО «ТМТ» – 375 млн рублей (452,1 млн рублей в 2023 году). Совокупная прибыль этих двух компаний составила 1 948,5 млн рублей (годом ранее – 1 810,2 млн рублей).

Выручка по группе за прошлый год составила 11 443,3 млн рублей (10 579,6 млн рублей в 2023 году). При этом выручка по ПАО «Таттелеком» достигла 9 500,1 млн рублей (8 810,1 годом ранее), по ООО «ТМТ» – 2 208,3 млн рублей при 2 079,8 млн рублей в 2023 году.

«В 2024 году «Таттелеком» продолжил демонстрировать прогресс в ключевых проектах, несмотря на изменения рыночной конъюнктуры. О результатах деятельности компании говорят финансовые результаты и динамика абонентской базы. По итогам 2024 года зафиксирован рост выручки компании и абонентской базы в среднем на 7%. Важную роль в этом сыграли заблаговременные вложения в инвестиционные проекты и платформенные решения, которые мы начали еще в 2020 году. Нынешние показатели и рост доходов компании обосновываются также эффективностью стратегических решений и выстроенных бизнес-процессов, – подчеркнул генеральный директор ПАО «Таттелеком» (бренд «Летай») Айрат Нурутдинов. – Помимо увеличения доходов, компания укрепила позиции и расширила территории присутствия ключевых проектов, среди которых строительство сетей GPON, цифровой сервис IP-домофонии, видеонаблюдение и модернизация мобильной сети «Летай». Стоит отметить, что, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, в 2024 году были запущены стратегические трансформации – переход на новый биллинг и замена ядра мобильной связи на самый современный аналог с поддержкой стандарта 5G. Эти изменения дадут возможность значительно повысить качество услуг и сервисов, а также обеспечить стабильное существование компании в ближайшие десять лет».

В прошедшем году компания «Таттелеком» продолжала обеспечивать бесперебойную работу критически важной телеком-инфраструктуры. Работы по охвату населенных пунктов Татарстана сетью GPON позволили преодолеть значение в 375 тыс. домохозяйств, в планах до конца текущего года увеличить этот показатель до 425 тыс. Благодаря расширению географии модернизации домофонных систем более 15,5 тыс. современных устройств на конец года были оснащены свыше 930 многоквартирных домов. Примечательно, что безопасность жителей и гостей республики приобрела в прошедшем году особую значимость – в преддверии Международного форума БРИКС в Казани «Таттелеком» стал ключевым оператором в рамках АПК «Безопасный город», в задачи которого вошло обеспечение общественных пространств Татарстана 1000 камер видеонаблюдения. Всего в 2024 году компания установила более 3 тыс. камер.

Сеть мобильной связи «Летай» за прошедший год расширилась за счет строительства и модернизации более 466 базовых станций. В ряде районов рефарминг и введение нового диапазона LTE позволили увеличить скорость передачи данных для местных жителей. Меньше белых пятен стало и на трассах благодаря модернизации точек связи вдоль автодорог.

В прошедшем году также продолжилось строительство центра обработки данных компании общей площадью 3,2 тыс. кв. метров, старт которому ранее дал Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. С учетом текущих трендов высоконагруженный ЦОД строится с акцентом на развитие и повсеместное внедрение искусственного интеллекта. Реклама. ПАО «Таттелеком».