Компания «Татспиртпром» внедрила чат-бот для соискателей

Компания «Татспиртпром» внедрила систему чат-бота для соискателей.

Целями и задачами чат-бота является повышение информированности соискателей о свободных вакансиях, качества коммуникации с кандидатами, а также скорости их оформления на работу. Автоматизированная система минимизирует человеческий фактор и не зависит от обстоятельств.

Появилась необходимость разработать систему с мобильным решением, которая должна повысить конверсию входящих заявок на трудоустройство к оформленным кандидатам за счет увеличения скорости обработки заявок и отсутствия многократных очных встреч.

Для решения этих задач разработана роботизированная система на основе Telegram-бота и web-приложения для удаленного анкетирования кандидатов и автоматическому сообщению о статусе их прохождения.

Увеличена скорость прохождения всех этапов и отбора кандидатов, тем самым повышена эффективность работы, при этом снижено количество очных встреч до момента заключения трудового договора.