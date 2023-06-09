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Компания «Татспиртпром» внедрила чат-бот для соискателей
Компания «Татспиртпром» внедрила систему чат-бота для соискателей.
Целями и задачами чат-бота является повышение информированности соискателей о свободных вакансиях, качества коммуникации с кандидатами, а также скорости их оформления на работу. Автоматизированная система минимизирует человеческий фактор и не зависит от обстоятельств.
Появилась необходимость разработать систему с мобильным решением, которая должна повысить конверсию входящих заявок на трудоустройство к оформленным кандидатам за счет увеличения скорости обработки заявок и отсутствия многократных очных встреч.
Для решения этих задач разработана роботизированная система на основе Telegram-бота и web-приложения для удаленного анкетирования кандидатов и автоматическому сообщению о статусе их прохождения.
Увеличена скорость прохождения всех этапов и отбора кандидатов, тем самым повышена эффективность работы, при этом снижено количество очных встреч до момента заключения трудового договора.
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