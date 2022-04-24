Компания «Татспиртпром» приняла участие в киномузыкальном фестивале «Kinorex – 2022»

В субботу, 23 апреля, в Москве, состоялся фестиваль «Kinorex – 2022». Компания «Татспиртпром» в честь своего 25-летия выступила спонсором премии «Объединяй мир».

«Kinorex» - это уникальный фестиваль-конкурс короткометражного кино и киномузыки для молодых режиссеров и композиторов.

Главная цель киномузыкального фестиваля - создать площадку для совместной работы композиторов, режиссеров и журналистов.

В программе мероприятия: конкурс киномузыки и короткометражного кино для молодых режиссеров и композиторов, образовательная программа: лекции и мастер-классы от успешных деятелей и мастеров кино- и музыкальной индустрий, киноконцерт созданных во время фестиваля фильмов с новой музыкой.

В рамках празднования своего 25-летия АО «Татспиртпром» приняла участие в проекте как социально-ориентированная компания и поддержала сообщество творческой молодежи.

От имени компании была утверждена отдельная премия «Объединяй мир» и вручена на церемонии закрытия. Победителем стал фильм «Галчонок» (режиссер – Марат Нариманов, композитор – Константин Борисов). В дальнейшем обладатель премии может создать творческий продукт (фильм, ролик, короткометражный фильм, клип и т.п), приуроченный к 25-летию АО «Татспиртпром».