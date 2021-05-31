Компания «Татспиртпром» побывала на гастрономическом фестивале «Гриль-фест»

Традиционный «Гриль-фест» в Горкинско-Ометьевском лесу прошел 29 и 30 мая на зеленом поле около контейнерного центра CUBE в Казани.

Пятнадцать кафе и ресторанов предлагали гостям блюда из мяса, рыбы, сыра и овощей, приготовленные на барбекю.

В рамках мероприятия на открытом воздухе «Татспиртпром» познакомил казанцев с новинкой пивоваренного завода «Белый Кремль» «Schlosskeller Безалкогольное» и представил новый дизайн безалкогольного пива «Белый Кремль безалкогольное».

Гости фестиваля могли принять участие в интерактивной игре Beer Boll, сыграть в беспроигрышную лотерею и, конечно, получить подарки от компании.

Фото: пресс-служба АО «Татаспиртпром».