Компания Swarovski полностью ушла из России

Австрийский концерн Swarovski завершил свертывание российского бизнеса, сообщает ТАСС.

Компания, занимающаяся производством бижутерии из хрусталя, временно закрыла свои магазины еще в марте 2022 года, а спустя год объявила о планах полностью уйти с российского рынка.

«Объявленный в этом году полный уход Swarovski из России уже завершился», — приводит Австрийское агентство печати слова гендиректора компании Алексиса Назарда.