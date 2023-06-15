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Экономика 15 июня 2023 06:24

Компания Swarovski полностью ушла из России

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Австрийский концерн Swarovski завершил свертывание российского бизнеса, сообщает ТАСС.

Компания, занимающаяся производством бижутерии из хрусталя, временно закрыла свои магазины еще в марте 2022 года, а спустя год объявила о планах полностью уйти с российского рынка.

«Объявленный в этом году полный уход Swarovski из России уже завершился», — приводит Австрийское агентство печати слова гендиректора компании Алексиса Назарда.

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