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Экономика
19 апреля 2022  12:56
Александр Хевронин

Компания «Славица» требует 1 млн рублей компенсации с крымского и кубанского конкурентов

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Фабрика мороженого «Славица» подала иск в Суд по интеллектуальным правам (СИП) на ООО «Крымские традиции» и ООО «Кубань-Мороженое» из-за использования бренда «Светофор», принадлежащего «Славице». Соответствующая документация размещена на сайте СИП.

Согласно данным, истец требует компенсацию в размере 1 млн рублей за использование товарного знака «Светофор», а также ликвидации всей продукции, сходной с этим брендом.

В декабре 2021 года уже проходило аналогичное заседание суда, в котором «Славица» получила компенсацию от общества «Крымские традиции» в размере 250 тыс. рублей. Однако ответчик не согласился с решением, сославшись на то, что фруктовый лед под названием «Фруктовый светофор» производился еще в июле 2020 года, когда фабрика «Славица» не являлась правообладателем товарного знака «Светофор»

Кроме того, ответчик убежден, что товарные знаки достаточно различаются по оформлению, чтобы не нарушать закон. «Ответчик полагает, что торговый знак „Светофор“ и „лед фруктовый светофор“ не сходны по степени смешения, а в действиях истца есть признаки злоупотребления правом», — сказано в документах суда.

#славица #интеллектуальная собственность #суд
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