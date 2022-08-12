Компания «Ростех» разработала технологию создания роботов из любой бронетехники

Ростех создал технологию изготовления боевых роботов из любой бронетехники. Об этом РИА Новости сообщил в интервью первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков.

«При этом мы применяем единый принцип — оснащаем уже существующие серийные образцы техники комплектом оборудования для роботизации, что значительно сокращает затраты и делает проект перспективным для российской армии», — сказал он, отметив, что роботизацией и автоматизацией различной военной техники на гусеничном ходу компания занимается давно.

Артяков рассказал о создании боевого робота на базе БМП-3 с боевым модулем «Синица». Функции механика-водителя и стрелка в машине роботизированы. Образец робота будет показан на предстоящем международном военно-техническом форуме «Армия».

По словам первого замглавы компании, особенности робота позволяют использовать его на наиболее опасных направлениях. Он может вести бой в условиях сложной городской застройке или возглавить боевую колонну.