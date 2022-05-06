Компания RedVent предлагает диффузоры разных размеров для регулирования потоков воздуха

Компания RedVent предлагает различные круглые перфорированные потолочные диффузоры для регулирования потоков воздуха.

Диффузоры в системах вентиляции и кондиционирования должны обеспечивать приток и отток воздуха с минимальными тепловыми потерями. Они классифицируются по формам и типам корпусов. Одни из самых популярных — круглые перфорированные элементы с установкой на потолок. Они имеют привлекательный лаконичный дизайн и вписываются в интерьер любого стиля.

Диффузоры с перфорацией отличаются специфической конструкцией: они имеют большое количество отверстий в корпусе для эффективного и быстрого рассеивания воздушных масс, через которые равномерно проходят потоки. Перфорация обеспечивает равномерное распределение воздуха в пространстве. Такие модели могут работать на отвод и подачу. К их преимуществам относятся качественная покраска порошковым методом и наличие резинового уплотнителя для надежного монтажа, а также прочность и долговечность за счет использования листовой стали.

В каталоге redvent.ru/catalog/potolochnye-diffuzory/perforirovannyy-kruglyy-diffuzor-red_tsk/ можно подобрать перфорированные диффузоры с учетом их размеров (120, 125, 160, 200 и другие). Стальные конструкции монтируются непосредственно на воздуховод спирального типа. Для крепления используются заклепки. Возможна фиксация на камеру статического давления, то есть использование специального адаптера. Он применяется, чтобы избежать сквозняков в жилых, административных и коммерческих помещениях.

Потолочные круглые модели с перфорацией рекомендованы для эксплуатации в зданиях промышленного или жилого назначения. Можно использовать их и на производстве для эффективного проветривания, устранения сквозняков, модернизации вытяжной системы и строгого контролирования воздушных потоков.

Перфорированные диффузоры относятся к числу универсальных. Приточно-вытяжные элементы устанавливают и в подсобные помещения для циркуляции воздушных потоков по вентиляционной системе. Диффузоры с небольшими отверстиями (перфорированные) подбираются точно по размерам с учетом площади здания и особенностей конструкции приточно-вытяжного оборудования. Круглые элементы улучшают вентиляцию и обеспечивают комфортный микроклимат.