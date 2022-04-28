Компания Потанина приобрела долю Тинькова в его банке

Компания «Интеррос» Владимира Потанина выкупила у семьи Олега Тинькова его долю в TCS Group, владеющей банком «Тинькофф». Таким образом структуры миллиардера получили 35% группы.

«Интерросу» не потребуется выставлять оферту миноритариям TCS Group, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Акции банка после объявления о сделке выросли на бирже почти на 15%.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что семья Тинькова может продать его долю заметно ниже рыночной стоимости. Источники газеты называли сумму в $300 млн.

Сам бизнесмен заявил, что сейчас для него пришло время «уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей».