Компания Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства

Производитель натуральной косметики Natura Siberica временно приостановил выпуск продукции из-за разрыва лицензионного контракта с владельцем части брендов компании. Магазины также были закрыты, сообщает РИА Новости.

Глава компании Сергей Буйлов заявил, что вынужден остановить работу 80 фирменных магазинов и производство до «прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж».

Он выразил надежду на то, что остановка деятельности компании — это временное явление.

30 августа совладелица бизнеса и бывшая жена основателя компании Андрея Трубникова Ирина в одностороннем порядке разорвала договор на использование товарных знаков «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica. В результате производитель косметики, компания «Первое решение», лишилась права выпускать продукцию под этими брендами.

Андрей Трубинков, который основал компанию «Первое решение» и создал бренд «Рецепты бабушки Агафьи», а затем запустил бренд косметики Natura Siberica, скончался в январе.