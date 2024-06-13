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Компания МТС сообщила о мощной DDoS-атаке, которая велась из пяти стран
Мощнейшая за год DDoS-атака на сеть МТС была совершена одновременно из Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая. Об этом сообщает РИА Новости.
В публикации отмечается, что в нападении было задействовано более 20 тысяч устройств, атака продлилась около двух часов. Мощность атаки достигала 207 гигабит в секунду, а на границе сети могла достигать нескольких терабит.
«Ключевой особенностью атаки была нацеленность злоумышленников на конкретное сетевое оборудование, а именно маршрутизатор, что в случае успеха привело бы к отключению доступа в интернет для пользователей оператора целого региона. Это свидетельствует о тщательности и системности подготовки нападения», – говорится в сообщении.
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