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Происшествия 1 июля 2025 15:32

Компания молодых людей избила пожилого охранника в парке у Вечного огня в Зеленодольске

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Компания молодых людей избила пожилого охранника в парке у Вечного огня в Зеленодольске

Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором компания молодых людей избила охранника в парке у Вечного огня в Зеленодольске.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, все произошло 17 июня, несколько молодых людей выпивали в парке.

Один из мужчин начал агрессивно реагировать на замечания сотрудника ЧОП и избил 78-летнего мужчину. Позже его доставили в зеленодольскую ЦРБ с переломом ключицы.

Сейчас в инциденте разбираются полицейские. По предварительным данным, установлена личность девушки, находившейся в компании. Ей оказалась 16-летняя местная жительница.

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