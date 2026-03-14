Компания «Миррико» планирует внедрить идеи участников хакатона в путешествие Конюхова

Генеральный директор и акционер компании «Миррико» Игорь Малыхин рассказал о поддержке молодежных проектов на Всероссийском хакатоне «ЭкоХак: Чистый океан» и о совместной инициативе компании с путешественником Федором Конюховым.

Малыхин сообщил, что компания реализует проект, который поддержала Академия наук Республики Татарстан, поблагодарив за это ее президента Рифката Минниханова. Речь идет о совместной разработке плота для кругосветного путешествия Конюхова.

«Конюхов 13 марта отплывает из Антарктиды, с острова Смоленск, и возвращается к нам в Россию, чтобы продолжить следующее путешествие, в том числе посмотреть наш плот, его апробировать», – рассказал Малыхин.

По его словам, в декабре этого года путешественник планирует отправиться в кругосветное плавание на плоту, созданном в рамках совместного проекта с компанией «Миррико».

Он добавил, что компания направила на хакатон своих экспертов и представителей жюри. По их оценке, проект вызвал большой интерес у участников, а молодые разработчики предложили множество оригинальных идей.

Малыхин отметил, что часть предложенных решений планируется реализовать на практике. По его словам, разработанные участниками идеи могут помочь Федору Конюхову сделать предстоящее путешествие более насыщенным и эффективным.