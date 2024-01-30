Компания Маска Neuralink впервые в истории вживила имплант в мозг человека

Американский бизнесмен и инженер Илон Маск

Фото: The Royal Society

Нейротехнологическая компания американского миллиардера Илона Маска Neuralink впервые вживила в мозг человека, имплант который позволяет с помощью мыслей управлять гаджетами. Об этом сообщил он сам на своей странице в принадлежащей ему социальной сети X (прежде Twitter).

«Вчера первый человек получил имплант от @Neuralink и хорошо восстанавливается. Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков (нейронный спайк, или потенциал действия, представляет собой физиологическую основу нервного импульса — прим. Т-и)», — написал бизнесмен, не приводя других подробностей.

Маск пояснил, что продукт называется Telepathy («Телепатия») и что благодаря ему можно управлять телефоном, компьютером или другим устройством, «просто подумав».

«Первыми пользователями станут люди, утратившие контроль над своими конечностями. Представьте, что [великий британский физик] Стивен Хокинг мог бы выражать свои мысли быстрее, чем скоростной наборщик текста или аукционист. Такова цель», — подчеркнул предприниматель.

Стартап Neuralink был запущен в июле 2016 года. Прибор, способный передавать сигналы мозга по Bluetooth, компания представила в июле 2019-го. Это крепящаяся за ухом капсула-приемник, от которой к мозгу идут нитевидные электроды (до 1,5 тыс.).

В сентябре 2023 года проект начал набор добровольцев для тестирования вживления имплантов. В качестве участников предполагалось отбирать только тех, кто страдает параличом, не способен видеть, слышать или говорить.