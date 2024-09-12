Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Компания LG хочет зарегистрировать новый товарный знак в России
Производитель электроники LG планирует зарегистрировать в России новый товарный знак. Южнокорейская компания уже подала соответствующую заявку в Роспатент, пишет РИА Новости.
Новый товарный знак компании в РФ будет называться Ohui. Согласно поданной заявке, под новым брендом хотят выпускать кремы, парфюмы, уход для волос и другие косметические средства.
Заявка поступила в базу 6 сентября и была опубликована Роспатентом 10 сентября.
Напомним, после начала спецоперации LG приостановил все свои поставки в России. При этом, как сообщили в компании, они планируют «следить за ситуацией».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»