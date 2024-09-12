Компания LG хочет зарегистрировать новый товарный знак в России

Производитель электроники LG планирует зарегистрировать в России новый товарный знак. Южнокорейская компания уже подала соответствующую заявку в Роспатент, пишет РИА Новости.

Новый товарный знак компании в РФ будет называться Ohui. Согласно поданной заявке, под новым брендом хотят выпускать кремы, парфюмы, уход для волос и другие косметические средства.

Заявка поступила в базу 6 сентября и была опубликована Роспатентом 10 сентября.

Напомним, после начала спецоперации LG приостановил все свои поставки в России. При этом, как сообщили в компании, они планируют «следить за ситуацией».