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Общество 12 сентября 2024 09:57

Компания LG хочет зарегистрировать новый товарный знак в России

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Производитель электроники LG планирует зарегистрировать в России новый товарный знак. Южнокорейская компания уже подала соответствующую заявку в Роспатент, пишет РИА Новости.

Новый товарный знак компании в РФ будет называться Ohui. Согласно поданной заявке, под новым брендом хотят выпускать кремы, парфюмы, уход для волос и другие косметические средства.

Заявка поступила в базу 6 сентября и была опубликована Роспатентом 10 сентября.

Напомним, после начала спецоперации LG приостановил все свои поставки в России. При этом, как сообщили в компании, они планируют «следить за ситуацией».

#компания #Техника #Россия #регистрация
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