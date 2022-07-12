Компания Lego решила полностью уйти из России

Датская компания — производитель конструкторов Lego полностью прекратит деятельность в России. Об этом сообщает издание Inc. со ссылкой на сотрудника компании и генерального директора российского подразделения Евгения Чихачева.

По словам собеседника издания, компания решила уйти из России на неопределенный срок из-за нарушений операционной среды. Он уточнил, что московское подразделение Lego уже уволило 70 сотрудников, выплатив им выходные пособия, а также остановило сотрудничество с Inventive Retail Group, управляющей 81 магазином бренда в РФ.

«Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией Lego. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек», — приводит РБК комментарий представителя Inventive Retail Group.

Lego приостановила поставки конструкторов в Россию еще 3 марта — вскоре после начала специальной военной операции на Украине. К началу июня часть фирменных магазинов закрылась из-за отсутствия поставок.

Впрочем, 11 июля Минпромторг РФ разрешил ввозить продукцию Lego в страну посредством параллельного импорта. В связи с этим юрист компании FTL Advisers Дарья Невская предположила, что Inventive Retail Group теоретически сможет продавать «серые» конструкторы в прежних магазинах. Впрочем, их название придется сменить, так как бренды LEGO и ЛЕГО использовать не удастся.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России. Кроме того, многие иностранные компании решили уйти с российского рынка.