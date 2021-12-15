«Компания КомЛайн» запускает проект «1С:ERP Управление холдингом» в Татспиртпроме

Три года назад проект внедрения автоматизированной системы на базе «1С:ERP Управление предприятием» редакции 2.4 в одной из крупнейших алкогольных компаний России — АО «Татспиртпром» стал победителем конкурса «1С:Проект года» в Приволжском федеральном округе.

Это был один из этапов большого проекта. В результате реализации создана единая система управления и учета, которая охватила семь заводов, три распределительных центра и Торговый дом (ООО «Алкоторг») с 11 складами.

Исполнителем проекта была «Компания КомЛайн», обладающая большим опытом и компетенциями в области передовых практик автоматизации систем учета и управления предприятий. Успех проекта подтвердил правильность выбора заказчика.

Сотрудничество продолжается — «Компания Комлайн» запускает свой первый проект по внедрению «1С:ERP Управление холдингом» редакции 3.1 в холдинге «Татспиртпром». Система охватит все производственные площадки, входящие в состав компании: два спиртовых завода, два ликероводочных завода, завод Vigrosso, пивоваренный завод «Белый Кремль», а также Торговый дом и распределительные центры.

Решение о необходимости изменения существующей автоматизированной системы базировалось на растущих потребностях предприятия и новых требованиях надзорных органов.

Одной из предпосылок стала необходимость выполнения п. 3.9 Приказа ФНС России от 21.04.2017 № ММВ-7-15 по применению функционала «Налоговый мониторинг».

Кроме того, компании необходимы:

• сокращение затрат IT-службы холдинга на поддержание текущей конфигурации;

• оптимизация архитектуры конфигурации информационной базы (перенос доработок в расширения) для дальнейшего оперативного обновления на новые релизы;

• настройка расчета управленческой себестоимости для автоматического сбора определенных форм документов.

Существующая в АО «Татспиртпром» система «1С:ERP Управление предприятием 2» ред. 2.4 прекращает обновляться, однако переход на новую редакцию системы — 2.5 закрывал не все задачи в связи с растущими потребностями предприятия. В качестве альтернативного решения руководство предприятия рассматривало внедрение в имеющуюся структуру отдельной опции налогового мониторинга.

После совместной оценки эффективности и перспектив возможных вариантов «Компания КомЛайн» предложила внедрить новое технологичное решение «1С:ERP Управление холдингом» ред. 3.1, как в АО «Татспиртпром», так и в ООО «Алкоторг», которое сейчас работает в «1С:Комплексная автоматизация» ред. 2.4. Корпоративная система способна удовлетворить все потребности масштабного предприятия, причем применение налогового мониторинга заложено в типовой конфигурации.

Руководством компании в лице генерального директора АО «Татспиртпром» Руслана Максудова и директора ООО «Алкоторг» Андрея Феоктистова предложение поддержано. Реализация проекта планируется в две очереди.

Для АО «Татспиртпром»:

• работы первой очереди включают в себя адаптацию доработок, разработку инструментария переноса, загрузку данных;

• работы второй очереди заключаются в запуске в опытную и промышленную эксплуатацию системы «1С:ERP Управление холдингом» ред. 3.1 с «1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP» и «1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP».

Для ООО «Алкоторг»:

• работы первой очереди включают в себя перенос нетипового функционала из «1С: Комплексная автоматизация» редакция 2.4 в «1С: ERP. Управление холдингом» ред. 3.1, разработку инструментария переноса данных, запуск системы в опытную эксплуатацию;

• работы второй очереди заключаются в запуске в промышленную эксплуатацию системы «1С:ERP Управление холдингом» ред. 3.1.

Завершить проект полностью для АО «Татспиртпром» предстоит до конца апреля, для ООО «Алкоторг» — до конца июля 2022 года. Сжатые сроки внедрения обусловлены необходимостью начала ведения учета АО «Татспиртпром» в новой программе уже с 1 января 2022 года без разрыва в цепочке учетной деятельности.

Итогом реализации проекта станет переход на «1С:ERP Управление холдингом».