Компания из КНР предложила открыть в Казани пункт проведения экзамена по китайскому языку. С такой идеей выступил заместитель генерального директора Huaming International Мэн Синь на круглом столе нав рамках второго Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Хотим наладить контакты с компетентным органом по туризму. Обсудить возможность привлекать китайские делегации в Казань. Если будет возможность, хотели бы открыть пункт проведения экзамена по китайскому языку», - сказал Мэн Синь.

Раис Татарстана Рустам Минниханов ответил, что предложение по открытию экзаменационного центра достаточно интересное.

«Если мы работаем с Китаем, то нам нужны специалисты со знаниям китайского языка. И китайцы должны чувствовать себя у нас, как дома. Например, у нас должны быть хорошие китайские рестораны», - заявил он.

Для развития отношений по линии туризма, по словам руководителя республики, необходимо соглашение. «Распишем, как продвигать ваш бизнес в части гостиниц и ресторанов», - подчеркнул Раис РТ.

Во встрече также приняли участие представители компании Junhe Pumps Holding, которая занимается производством насосов.

Минниханов отметил, что эта компания вместе с российскими могла бы создавать совместные предприятия.

«Прошу обратить внимание на такую возможность. Раньше мы покупали насосы у зарубежных компаний, которые ушли с нашего рынка. Плюс в России есть предприятия, которые производят насосы. Рынок для вас открыт. Надо более активно работать, не только по торговым операциям, но и по кооперации», - заметил он.

Раис РТ добавил, что для нефтяной промышленности Татарстана требуется много насосов.