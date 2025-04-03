Компания «КАМА» и технопарк «Идея» заключили соглашение о сотрудничестве

Компания «КАМА» — производитель электромобилей Атом и ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея» договорились о сотрудничестве в сфере научных исследований для автомобильной отрасли. Соглашение подписали на полях Международного энергетического форума ЭНЕРГОПРОМ-2025.

Стороны планируют развивать научно-исследовательский центр разработки компонентной базы и реализовывать пилотные проекты.

«Развитие автокомпонентов для электромобилей в России крайне актуально, поскольку планируется значительное увеличение спроса и производства электромобилей. К 2035 году ожидается, что доля новых энергетических транспортных средств (NEV) достигнет более 25% от общего объема производства. Для достижения этой цели уже осуществляется существенная государственная поддержка отрасли. Поэтому необходимо развивать технологическое партнерство и локализацию производства комплектующих, что позволит увеличить дальность хода электромобилей и улучшить другие технологические характеристики», – сказал директор по взаимодействию с госорганами власти и корпоративными партнерами АО «КАМА» Анатолий Кияшко.

В свою очередь, директор по развитию технопарка «Идея» Николай Абруков отметил, что партнерство с АО «КАМА» позволит добиться синергетического эффекта от интеграции накопленных компетенций технопарка «Идея» в работе с ВУЗами и предприятиями реального сектора экономики в реализации проекта Атом.