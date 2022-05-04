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Происшествия
4 мая 2022  17:59
Полина Шевчук

Компания из Татарстана четыре года не выплачивала 5 млн долга по зарплате

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Как было установлено, компания из Зеленодольска «Даль-Кама» не заплатила 64 сотрудникам зарплату за февраль 2018 года, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Общий долг по зарплате составил 5 млн рублей.  Надзорное ведомство внесло представление в адрес директора ООО «Даль-Кама». Также руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства», а конкурсный управляющий – по статье «Неправомерные действия при банкротстве».

После вмешательства надзорного ведомства долг по оплате труда частично погашен – сотрудникам предприятия выплатили 2 млн рублей.

 

#долг по зарплате #Прокуратура РТ
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