Компания из Татарстана четыре года не выплачивала 5 млн долга по зарплате

Как было установлено, компания из Зеленодольска «Даль-Кама» не заплатила 64 сотрудникам зарплату за февраль 2018 года, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Общий долг по зарплате составил 5 млн рублей. Надзорное ведомство внесло представление в адрес директора ООО «Даль-Кама». Также руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства», а конкурсный управляющий – по статье «Неправомерные действия при банкротстве».

После вмешательства надзорного ведомства долг по оплате труда частично погашен – сотрудникам предприятия выплатили 2 млн рублей.