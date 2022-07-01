Компания из РТ победила во всероссийском конкурсе «Продукт для здорового образа жизни»

С успехом прошел, пожалуй, один из наиболее значимых инновационных форумов по продуктам питания в России — Neva Buyers Week! В рамках данного события в категории инновации компания «Фабрика здоровых продуктов» победила с комплексным продуктом по оздоровлению организма Extra Wada Plus, разработанным совместно с Фондом содействия инновациям Российской Федерации.

Это уникальный 12-ступенчатый инновационный продукт по восстановлению и очищению организма, рассчитанный на 6 месяцев применения. Он был разработан в разгар пандемии как система восстановления организма. Однако коллектив республиканских разработчиков под руководством Николая Афанасьева выявил ряд дополнительных функций, благотворно влияющих на метаболизм и иммунитет человека, которые и были представлены жюри конкурса.

На сегодняшний день группа компаний «Фабрика здоровых продуктов» производит более 150 наименований продуктов для здоровья, биологически активных добавок и растительных экстрактов, сообщил основатель компании Николай Афанасьев. «Фабрика здоровых продуктов» закупает сырье для своей продукции не только в Республике Татарстан, но и других регионах нашей страны, таких как Крым, Адыгея, Алтай. Переработка составляет около 500 тонн лекарственных трав в год. Всего используется около 250 различных наименований трав, которые идут в чайные сборы, БАДы и на производство растительных экстрактов. На сегодняшний день производство компании занимает свыше 3 тыс. кв. метров, включая склад сырья, само производство и фасовочно-упаковочный цех.

«Сейчас мы запустили образовательный проект „Комплексного оздоровления человека“. Это совершенно новое направление в отрасли, которое будет называться Юнициология», — заявил спикер.

Он добавил, что в нее войдут образовательные программы, состоящие из различных методик оздоровления человека: нутрициологии, альтернативных методов оздоровления, аюрведы, фито- и физиотерапии, массажей, методик дыхания и других методов оздоровления человека.