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Компания из Омана выкупила почти четверть акций Polymetal
Дочерняя компания госфонда Омана Mars Development and Investment LLC (MDI LLC) приобрела почти 24% акционерного капитала Polymetal у дочерней компании ICT Holding Limited. Это свыше 113 млн акций, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Таким образом, в Polymetal — одном из крупнейших производителей золота и серебра в мире, основном золотодобытчике в России — сменился основной акционер.
О завершении сделки стало известно 28 января. Тогда же представитель ICT Holding Константин Янаков вышел из состава совета директоров, так как доля его компании была полностью продана. Ожидается, что в скором времени вакантное место займет представитель покупателя.
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