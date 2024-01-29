Компания из Омана выкупила почти четверть акций Polymetal

Дочерняя компания госфонда Омана Mars Development and Investment LLC (MDI LLC) приобрела почти 24% акционерного капитала Polymetal у дочерней компании ICT Holding Limited. Это свыше 113 млн акций, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Таким образом, в Polymetal — одном из крупнейших производителей золота и серебра в мире, основном золотодобытчике в России — сменился основной акционер.

О завершении сделки стало известно 28 января. Тогда же представитель ICT Holding Константин Янаков вышел из состава совета директоров, так как доля его компании была полностью продана. Ожидается, что в скором времени вакантное место займет представитель покупателя.