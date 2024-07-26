Компания из Москвы предложила Минниханову реализовать в РТ проект промреновации

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане нужно создать рабочую группу, которая обследует предприятия республики и изучит их специфики для того, чтобы оказать помощь. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на очередном заседании Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», говоря об актуальности темы реновации промышленных площадок.

Гендиректор ГК «АлександрГРАДЪ Браунфилд» Александр Ситников рассказал об опыте московской компании в сфере промышленной реновации. За 18 лет она накопила профессиональные компетенции в реализации процессов очистки территорий от неликвидных обременений и в подготовке инвестплощадок в зонах с высокой плотностью критически изношенных основных фондов.

Компания успешно реализовала более 500 проектов различной сложности по комплексному демонтажу аварийных и опасных объектов, а также по производству вторичных материалов из отходов демонтажа и накопленных производственных отходов. Было переработано более 3 млн тонн отходов, освобождено свыше 2 млн кв. метров производственных площадей.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ситников сказал, что московская компания заинтересована в сотрудничестве с Татарстаном.

«<...> по статистике Татарстан перерабатывает более 90% отходов. Но предприятия промышленные были построены преимущественно в советский период, и на сегодняшний день 35 млн кубометров промышленного фонда – со 100-процентным износом. Что мы предлагаем? Мы предлагаем объединить наши компетенции и реализовать пилотный проект промышленной реновации именно здесь в Татарстане <...>», — сказал докладчик.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов отметил актуальность темы реновации промышленных площадок.

«Каждое предприятие имеет свою специфику. Следует создать рабочую группу и обследовать наши предприятия, чтобы решить, где и что мы можем сделать. Эта тема есть, и она очень важна», — сказал Раис РТ.

Заместитель гендиректора по научной работе АО «Композит» Анатолий Тимофеев рассказал о разработках компании из Королева. «Композит» — головная научно-исследовательская организация Госкорпорации «Роскосмос» по разработке материалов и покрытий для внедрения в изделия ракетно-космической техники.

Тимофеев отметил, что разработанные материалы могут быть также востребованы на предприятиях нефтехимического комплекса: так, термопластичные углепластики на основе полиэфирэфиркетона могут применяться в выпуске герметичных емкостей и крепежей. По прочности материал не уступает алюминию, при серийном производстве сопоставим по цене.

Раис РТ предложил сформировать рабочую группу с представителями татарстанских предприятий и вузов, которая посетит «Композит» в Королеве, чтобы обозначить наиболее перспективные направления сотрудничества.

Гендиректор АО «Химтэк Инжиниринг» — управляющей организации ГК «Синтез ОКА» (Дзержинск) Сергей Луговской рассказал об уникальной технологии производства оксида пропилена. Продукция группы применяется во многих сферах промышленности: при нефтедобыче и переработке, в газоперерабатывающей и азотной промышленности, в производстве бытовой химии и косметике, фармацевтике, цементной и деревообрабатывающей промышленности и пр. Луговской представил уникальную технологию производства оксида пропилена, который привлекателен тем, что требует относительно меньших энергозатрат, а в качестве единственного побочного продукта образуется вода.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Об основных направлениях работы ООО «ЛНК-Композит» рассказал представитель компании Максим Свиязов. Молодая организация из Крыма предлагает к массовому внедрению технологию модификации композитных материалов и создания препрегов на их основе.

Рустам Минниханов заметил, что композитные материалы востребованы в авиаотрасли, поэтому продукция севастопольской компании может быть интересна местным авиационному и вертолетному заводам.