Компания из Казани — в числе лучших

Минсельхоз России отметил вклад «ФосАгро-Волга» в развитие сельского хозяйства. На выставке «Всероссийский день поля», которая проходила в Волгоградской области 3-5 июля, директор компании Денис Сметов удостоен звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России».

Церемонию награждения в первый день работы выставки провел директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов. Он отметил, что в развитии АПК ключевую роль играют агротехнологии, которые помогают добиваться стабильного результата независимо от погоды и прочих внешних факторов.

«Вклад "ФосАгро-Регион" в технологическую поддержку аграриев заслуживает высокой оценки так же, как и усилия компании в развитии инфраструктуры и логистики удобрений и семян, продвижении комплексных решений. Мне приятно вручить эти награды руководителям региональных компаний сети. Это те регионы, в которых мы уже сегодня видим результаты их качественной работы в виде достойных и качественных урожаев, а также в социально-экономическом развитии», – подчеркнул Роман Некрасов.

«ФосАгро-Волга» – надежный партнер аграриев Татарстана и Поволжья в сфере минерального питания растений. Компания входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро»). На выставке награды получили и другие региональные руководители «ФосАгро-Регион».

Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк поздравил сотрудников с получением званий: «Наша цель – сделать доступными для аграриев передовые агротехнологии, за счет развития инфраструктуры, расширения ассортимента, внедрения современных агрохимических сервисов, продвижения комплексных решений. Российские аграрии должны иметь возможность планомерно повышать продуктивность своих полей, оптимизировать затраты и получать прибыль. Все это напрямую зависит от профессионалов в регионах, их глубокого знания отраслевой ситуации на местах, умении анализировать, прогнозировать и превентивно решать любые вопросы, которые могут влиять на темпы развития агропромышленного комплекса. Рад, что заслуги наших сотрудников получили заслуженное признание», – отметил Андрей Вовк.

Доступность удобрений в приоритете

В Татарстане «ФосАгро-Регион» начала работу в 2014 году, сегодня в Казани успешно действует один из региональных офисов сети и два собственных центра дистрибуции «ФосАгро-Волга» в Нурлате и Апастове.

Запуск в 2018 году в Нурлате первого собственного логистического комплекса компании обеспечил 30-процентный прирост поставок удобрений. Ежегодно «ФосАгро-Регион» увеличивает поставки минеральных удобрений республиканским аграриям в среднем на 15 процентов.

Открытие в 2022 году центра дистрибуции в Апастове стало одним из итогов реализации соглашения о сотрудничестве между Минсельхозпродом Республики Татарстан и «ФосАгро-Регион». Его цель – повышение надежности обеспечения минеральными удобрениями сельхозтоваропроизводителей Татарстана за счет развития в регионе специализированной логистической инфраструктуры.

В целом под руководством Дениса Сметова компания реализовала несколько крупных инвестиционных проектов, направленных на повышение надежности поставок минеральных удобрений в регионы присутствия. Помимо Татарстана, центры дистрибуции компании работают в Нижегородской и Пензенской областях.

Суммарные поставки «ФосАгро-Волга» в Республику Татарстан, Нижегородскую и Пензенскую области, Башкортостан, Мордовию, Марий Эл и Чувашию за последние пять лет превысили 1,5 млн тонн.

Сервисы для роста урожаев

Помимо поставок минеральных удобрений, «ФосАгро-Волга» развивает современные агрохимические сервисы. Агрохимическое обследование почв компания проводит с автоматизированным отбором проб и анализом в собственной агрохимической лаборатории «ФосАгро-Регион». Лаборатория прошла аккредитацию «Росаккредитации», что означает признание итогов лабораторных исследований органами государственной власти.

По итогам агрохимического обследования аграрии получают картограмму почвенного плодородия и рекомендации по работе с удобрениями, применение которых способствует сокращению затрат и росту урожайности. Таким образом, компания обеспечивает не только надежные поставки современных минеральных удобрений, но и их рациональное использование.

«ФосАгро-Волга» развивает также дистрибуцию семян отечественной селекции, сопровождая их рекомендациями по выбору системы минерального питания.

«Главная цель компании – надежное обеспечение аграриев Татарстана и Поволжья высококачественными минеральными удобрениями и современными агрономическими сервисами. Результаты их работы – наш приоритет, поэтому мы продолжаем расширять сеть площадок хранения и отгрузки, – подчеркнул Денис Сметов. – Агрономическая служба компании всегда готова провести консультации по всем вопросам применения минеральных удобрений и обеспечить агрономическое сопровождение посевов вплоть до уборки урожая. Рад, что наши совместные усилия приносят достойные результаты!»

Всероссийский день поля – главное аграрное событие страны

Выставка «Всероссийский день поля» собрала более 85 тысяч посетителей из разных регионов. ФосАгро восьмой год подряд выступила генеральным спонсором выставки. Она не только обеспечила системами минерального питания демонстрационные посевы отечественных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, традиционно выращиваемых в Волгоградской области, но и представила на площади 2 тыс. м2 собственную экспозицию отечественных гибридов, выращенных с применением комплексной агротехнологии «ФосАгро-Регион».

Компания поддержала и деловую программу выставки: организовала семинар для аграриев, посвященный системному подходу к урожайности. Эксперты «ФосАгро-Регион» приняли участие в круглых столах Госсорткомиссии и Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России, на которых обсуждали раскрытие генетического потенциала сортов и гибридов и повышение эффективности применения минеральных удобрений для засушливой зоны.

Стенд компании на мероприятии посетили глава Минсельхоза России Оксана Лут и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В их присутствии состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в сфере реализации на территории Волгоградской области программы ключевого социального проекта ФосАгро «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Подписи под документом поставили замгубернатора Волгоградской области Василий Иванов, президент программы «Детям России – образование, здоровье и духовность», президент «Центра спорта и образования «Самбо – 70» Москомспорта Ренат Лайшев и генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

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Фото: «ФосАгро-Регион»