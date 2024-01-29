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Общество 29 января 2024 23:18

Компания из Челнов выплатила сотрудникам более полумиллиона рублей долгов по зарплате

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Организация из Набережных Челнов — ООО «Кит Строй» — частично погасила задолженность перед шестью работниками, выплатив им в сумме 528,2 тыс. рублей. Об этом передает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Министерство <...> во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — отмечается в сообщении.

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