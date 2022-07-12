Granit Polus Group продает единственный актив в РФ — «Торговый квартал» в Челнах

Венгерская компания Granit Polus Group продает свой единственный актив в России — торгово-развлекательный центр «Торговый квартал» в Набережных Челнах общей площадью 40 тыс. кв. метров. Об этом пишет газета «Ведомости».

По данным издания, основным претендентом на покупку центра является Central Properties. На сегодняшний день сделка находится на продвинутой стадии, но еще не закрыта.

Президент Central Properties Денис Степанов отметил, что все приобретаемые фирмой активы пополняют портфель созданной ею управляющей компании Parus Asset Management. За последний год она потратила на покупку таких объектов 10 млрд рублей, причем еще столько же планируется вложить до конца года.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России. Помимо этого, многие иностранные компании решили уйти с российского рынка.