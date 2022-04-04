Компания Gazprom Germania временно перешла под управление регулятора ФРГ

Компания Gazprom Germania GmbH, принадлежавшая российскому «Газпром экспорту», временно перешла под попечительное управление Федерального сетевого агентства.

Как отметил глава Минэкономики страны Роберт Хабек, это сделано ради «обеспечения энергетической безопасности Германии», передает «Российская газета». Мера будет действовать до 30 сентября.

Как ранее сообщил «Газпром», с 1 апреля компания и ее активы более не контролируются холдингом.