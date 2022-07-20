FESCO планирует связать Татарстан с рынком Юго-Восточной Азии

Транспортно-логистическая компания FESCO планирует связать предприятия Татарстана с рынком Юго-Восточной Азии регулярными контейнерными поездами, сообщает пресс-служба уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей.

Для оценки потенциала и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг Татарстана в республику прибыли топ-менеджеры компании.

«Ведущий интермодальный контейнерный оператор России FESCO выразил заинтересованность в организации регулярных контейнерных поездов из стран Юго-Восточной Азии в Татарстан с товарами народного потребления и в обратном направлении с товарами, произведенными на территории Республики Татарстан. Но сначала представители компании хотят из первых рук получить информацию по текущей и потенциальной грузовой базе региона и перспективах развития рынка транспортно-логистических услуг и инфраструктуры Татарстана», — рассказал уполномоченным при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Он добавил, что расходы на транспортировку товаров составляют существенную часть их себестоимости. Поэтому руководство Татарстана нацелено на создание условий по быстрой, удобной и надежной доставки продукции предпринимателей республики в любую страну мира на конкурентных условиях.

«Особенно это важно сейчас, когда во всем мире идет перестройка логистических цепочек. С российского рынка ушли международные транспортные операторы, что дает российским компаниям возможность занять освободившуюся нишу», — подчеркнул помощник Президента РТ.