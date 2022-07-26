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Ру Тат
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Экономика
26 июля 2022  19:06
Эльвира Зайнулина

Компания FESCO планирует осенью запустить контейнерные перевозки Шанхай — Казань

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Транспортно-логистическая компания FESCO намерена осенью запустить контейнерные перевозки Шанхай — Казань. 

Об этом на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» в Доме Правительства РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, рассказал директор по продажам и развитию бизнеса компании «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Алексей Кравченко.

«Мы назвали проект FESCO KAZAN SHUTTLE. И планируем запустить проект в октябре 2022 года. На первом этапе мы прогнозируем регулярность два рейса в месяц, с последующим увеличением частоты до как минимум одного рейса в неделю. На первом этапе транзитное время Шанхай — Казань будет составлять 21 день. Это на одну неделю быстрее, чем через региональные распределительные центры в Москве», — отметил Кравченко.

По его словам, республика является подходящим регионом, потому что находится на пересечении транспортных коридоров.

#Татнефтехиминвест-холдинг
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