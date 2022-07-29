Компания DHL Express прекращает доставку посылок по России с 1 сентября

С 1 сентября международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express прекращает отправку посылок внутри России. Экспрес-доставки из РФ за границу продолжатся. Об этом сообщает ТАСС.

«Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО „ДХЛ Интернешнл“, было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 1 сентября 2022 года», — сказано в заявлении.

Отмечается, что решение было принято в связи с существенными техническими сложностями с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями.

После объявления Президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля многие страны Запада начали ужесточать санкции против РФ. В связи с этим ряд крупных компаний сообщили о сокращении бизнеса в России. Некоторые из них решили окончательно покинуть российский рынок.