Компания «Черноголовка» купила российский бизнес американской Kraft Heinz

Холдинг «Аквалайф ресурс», управляющий компанией «Черноголовка», завершил сделку по покупке российского бизнеса американской компании Kraft Heinz, производящей детское питание. Об этом пишет журнал Forbes.

Теперь в собственности у нового владельца находятся два комбината, изготавливающие сухие молочные и безмолочные каши, а также детское пюре. Один из них с 2008 года работает в Иванове. Другой цех, «Хайнц Георгиевск», был открыт в Ставропольском крае еще в 1995 году.

Отмечается, что оба предприятия в год выпускают более 20 тыс. тонн готовой продукции. Сумма, в которую российскому холдингу обошлась эта сделка, не уточняется.

О намерении покинуть российский рынок Kraft Heinz заявила в конце 2022 года. На тот момент стоимость ее бизнеса в РФ оценивалась в примерно 3 млрд рублей. В 2023 году «Аквалайф ресурс» уже приобрел российские активы американской компании Kellogg’s, которая выпускала в России сухие завтраки и печенье под брендом «Любятово».