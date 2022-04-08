Компания Booking выплатила назначенный ФАС штраф в 1,3 млрд рублей

Booking выплатила штраф в 1,3 млрд рублей за то, что компания навязывала невыгодные условия российским отелям. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы РФ.

«7 апреля 2022 года компания отчиталась об уплате 1,3 млрд рублей в бюджет РФ», — говорится в сообщении.

В августе прошлого года ФАС признала компанию по бронированию отелей виновной в нарушении антимонопольного законодательства.

Отмечается, что российским гостиницам и отелям навязывали невыгодные условия договоров, по которым им нужно было предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий.