Компания «Бахетле» пригласила родителей школьников Нижнекамска на фабрику полуфабрикатов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Ни один ребенок не остается без внимания»

Значительно расширить меню горячего питания в школах Нижнекамска планирует «Бахетле». Как изготавливают полуфабрикаты котлет, тефтелей, биточков и выпечки, компания показала родителям учеников во время экскурсии по производственным цехам фабрики в Зеленодольском районе Татарстана.

«Школьное питание мы готовим для 18 районов республики. На сегодняшний день обеспечиваем тысячу объектов, в том числе 560 детских садов и 440 школ. 184 тысячи детей ежедневно получают наше питание. Кроме того, компания оказывает услуги в загородных летних лагерях. Мы обслуживаем ежедневным питанием 17 летних лагерей в Казани и 4 лагеря в Нижнекамске», - рассказала руководитель проекта «Школьное питание» компании «Бахетле» Гульнара Хасанова.

Питание для детей производится на фабрике в Зеленодольском районе общей площадью 5 тыс. кв. метров, ее мощность составляет 30 тонн в день. Здесь находятся два цеха по производству готовой продукции и полуфабрикатов. Цеха оборудованы новой техникой, везде чистота и порядок, сотрудники работают в спецодежде, попасть на производство можно через санитарную зону.

У фабрики также есть распределительные центры и склады в Нижнекамске, которые занимают почти 3,5 тыс. кв. метров. Ежедневно туда привозится свежая продукция, которая потом развозится по школам.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«У нас ежедневно работают 46 специализированных машин-рефрижераторов, которые держат минусовую температуру, в основном это собственный автопарк. Около 30 автомашин ежедневно выходят в рейсы, чтобы полуфабрикаты доходили до точек в нужном качестве», - отметила Хасанова.

В Нижнекамском районе работает 52 школы - 35 городских и 17 сельских. Компания ежедневно доставляет продукты в каждое учебное заведение, в том числе в сельские глубинки, всего обслуживает 184 тыс. учеников в 18 районах Татарстана.

«У нас есть школа, где учится один ребенок. И туда мы тоже поставляем продукты питания, составляем меню, повара готовят. Ни один ребенок не остается без внимания», - говорит Хасанова.

«Поступил заказ на рыбные палочки и куриные наггетсы»

Единое меню по республике разрабатывают в соответствии с требованиями СанПиНа. Есть специальное меню для детей с сахарным диабетом, целиакией и аллергиков. «Бахетле» выпускает широкую линейку продукции для ребят - сырники, тефтели мясные и с рисом из птицы, котлеты «молодежные», «крестьянские», «лакомка», фрикадельки, шницели куриные, люля-кебаб, а также разнообразную выпечку. В процессе приготовления выдерживаются необходимые нормы сахара и соли. Сырье и готовая продукция проходят строгий лабораторный контроль.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Школьное питание - щадящее, есть определенная рецептура и требования, нельзя готовить жареную пищу, только на пару. К школьному питанию есть определенные требования законодательства. Колбасы запрещены, разрешены сосиски, но лишь двух производителей республики допустили к школьному питанию, это елабужские халяльные сосиски и продукция «Челны-мясо»», - пояснила Хасанова.

Начальник производства фабрики Мария Нигматуллина добавила, что для школьных буфетов компания выпускает около 10 наименований хлебобулочных изделий, а для столовых - 12 видов мясных полуфабрикатов. Особенно дети любят куриные шницели, говяжьи котлеты и рыбные биточки, а в буфетах чаще покупают сосиски в тесте, круассаны, булочки сдобные, с маком, творогом и повидлом.

В школы Нижнекамска компания «Бахетле» сейчас поставляет сырники, рыбные биточки и выпечку для буфета. Этот ассортимент в будущем планируется расширить, уже есть новые заказы.

«Поступил заказ от школьных технологов на рыбные палочки и куриные наггетсы. Задача озвучена, до конца года надеемся, что эта продукция появится в школьных столовых», - добавила Гульнара Хасанова.

В дальнейшем планируется расширить и линейку сырников. В скором времени в школьном меню будут не только классические, но и сырники с апельсиновым конфитюром, малиной и фруктовыми начинками.

«При необходимости можем работать в ночные смены»

Мощностей у фабрики достаточно, чтобы полностью обеспечивать потребность в полуфабрикатах не только школы Нижнекамского района, но и федеральные торговые сети. У фабрики есть земли, на которых можно развиваться дальше.

«Сейчас у нас построена лишь половина от заявленных мощностей. Общая загруженность составляет 60%. При необходимости можем работать в ночные смены», - сообщил исполнительный директор фабрики «Бахетле» Эрик Харламов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Недавно на фабрику было закуплено новое оборудование из Китая мощностью более тонны в час. Оно открывает перед производителем новые возможности. Линия уже запущена, ее работу обеспечивают два человека.

«На новом оборудовании можем производить тесто для пиццы, самсу, булочки с повидлом, большой ассортимент слоеных изделий, «улитки» с разными начинками», - отметил Харламов.

По его словам, в дальнейших планах не только расширение ассортимента продукции и охвата горячим питанием учебных заведений республики, но и корпоративного сегмента. Также компания постоянно работает над улучшением качества выпускаемой продукции.

«Школьное питание должно быть вкусным, сбалансированным, свежим и полезным. Поэтому наши поставщики - местные производители», - подчеркнул Харламов.

У компании динамично расширяется круг заказчиков, ежегодно школьным питанием охватываются новые города республики и не только.

«Уже присутствием в Елабуге, Бугульме, Альметьевске, Лениногорске, Сарманово, Азнакаево. В этом году приступили к обслуживанию второй школы в Москве, это Международная гимназия в Новых Вешках. Там учится много ребят, которым требуется халяль-продукция», - заметила Гульнара Хасанова.

По ее словам, в общем объеме выпускаемой продукции для учебных заведений халяль занимает 80% . Кроме Татарстана такая продукция также может быть востребована в Тюмени и Перми, где живут представители татарской диаспоры.

«Цеха и оборудование новые, везде идеальная чистота»

После экскурсии в производственные цеха родители нижнекамских школьников попробовали школьное меню и поделились впечатлениями.

«Особенно понравились рыбные котлеты и котлеты «молодежные», рыбные биточки, люля-кебаб, элеш. Школьное питание должно быть сбалансированным. Мой сын учится в восьмом классе, почти два метра ростом, у него отличный аппетит. Он любит котлеты с макаронами или с гречкой. А еще обожает сырники, где я их только не покупала, но они не такие вкусные, как здесь», - рассказала Светлана Ахмадеева.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Жительница Нижнекамска трудится заведующей производством кулинарного и овощного цеха одной из компаний. Она оценила производство компании «Бахетле».

«Мне понравилось, что все автоматизировано, минимум ручного контакта с продукцией. Цеха и оборудование новые, везде идеальная чистота», - заметила она.

У Айсулу Габдрахмановой в гимназии «Адымнар» Нижнекамска учатся два сына. Мальчики занимаются хоккеем, им требуется усиленное питание и женщине небезразлично, чем кормят детей в школьной столовой.

«Мне, как маме спортсменов, важно, чтобы питание было полезным, чтобы в нем было больше белка и мяса хорошего качества. Мои мальчики любят пасту и котлеты, отзывы о питании в школе у них в основном хорошие. Мы, родители, дежурим в школах, я бываю в столовой и наблюдаю за тем, чем там кормят детей», - рассказала Габдрахманова.

Со слов женщины, в ходе экскурсии ее удивил богатый ассортимент фабрики. Она надеется, что в будущем ассортимент продукции «Бахетле» в школьной столовой будет расширен, у детей появится хороший выбор, питание станет еще более разнообразным.

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