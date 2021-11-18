Компания из Архангельской области при помощи РТ хочет открыть производство удобрений

Компания из Архангельской области при помощи Татарстана хочет открыть производство органических удобрений, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«На площадке Минсельхозпрода республики прошло совещание с делегацией из Архангельского края по вопросу организации производства калийного удобрения. Архангельскую сторону представляли представители “Техсервиса”», – отметили в министерстве.

Инвестор планирует организовать сбор вторичного сырья с Казанского маслоэкстракционного завода. При этом компания рассматривает не только возможность складирования сырья, но и производство экологически чистых удобрений для их реализации сельхозпроизводителям Татарстана. Удобрение «Бесхлорный калий гранулированный» будет производиться из золы от сжигания лузги подсолнечника.

Компания «Техсервис» является производителем комплексного удобрения пролонгированного действия – древесной гранулированной золы.