Компания «Аркодим» стала резидентом НПЦ беспилотных авиасистем Татарстана

Предприятие «Аркодим» получило статус резидента Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Республики Татарстан. Об этом сообщает Министерство промышленности и торговли РТ.

Новый статус позволит компании реализовать инновационный проект «Системы обнаружения и наведения». Разработка представляет собой автоматизированную установку для защиты городской инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов. Изделие также может применяться в зоне специальной военной операции.

Как пояснили в ведомстве, задача комплекса — не замена классических средств противовоздушной обороны, а снижение интенсивности их использования за счёт сокращения применения сложных и дорогостоящих технологий.

Для реализации проекта «Аркодим» требуется привлечение партнёрского финансирования и содействие со стороны административных или индустриальных партнёров. Это позволит ускорить внедрение готового решения.

Создание опытного образца и последующее серийное производство, отметили в Минпромторге РТ, станут значимым вкладом в развитие отечественных технологий в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».