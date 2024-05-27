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Компания «Акрихин» потребует от AstraZeneca 1 млрд за ущерб деловой репутации
Российская фармкомпания «Акрихи» подала иск против «дочки» британо-шведской AstraZeneca в Арбитражный суд Москвы о защите деловой репутации, передает ТАСС.
Причиной стали слова директора AstraZeneca Виталия Дембровского, обвинившего «Акрихин» в нарушении патентных прав при выпуске дженерика «Фордиглиф» для лечения диабета, несмотря на действующий патент AstraZeneca на оригинальный препарат «Форсига».
«Акрихин» поясняет, что патент AstraZeneca на «Форсигу» истек в мае 2023 года, а новый патент был оспорен в суде. После регистрации «Фордиглифа» в августе 2023 года, AstraZeneca получила новый патент до 2028 года, но суд признал его выданным с нарушениями.
«Акрихин» считает высказывания Дембровского попыткой очернить репутацию и сохранить монополию, ограничивая доступность жизненно важного препарата. В итоге компания потребовала 1 млрд рублей в качестве компенсации ущерба ее деловой репутации.
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