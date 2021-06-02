Компания Ак Барс Страхование запустила акции по защите окружающей среды

Ак Барс Страхование стремится внести положительный вклад в развитие и процветание региона, в котором осуществляет свою деятельность. Компания активно принимает участие в спортивных и культурных мероприятиях Татарстана, поддерживает благотворительные проекты.

С 1 июня по 31 декабря 2021 года в компании действует благотворительная акция, направленная на осуществление защиты и поддержки окружающей среды в Республике Татарстан.

По условиям благотворительной акции с каждого полиса страхования, заключенного с физическими лицами в агентском канале на бумажном носителе, будет выделяться 1 рубль для поддержки лесных хозяйств Республики.

К тому же, с 21 мая по 30 июня 2021 года в компании действует акция «Бережем планету вместе». По данной акции можно застраховать квартиру или дом со страховой премией 3 тысячи рублей и более и получить брендированный подарок по тематике акции от Ак Барс Страхование.

Оформить полис страхования можно через агента или в операционных и дополнительных офисах ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ».