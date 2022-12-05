Компания Ак Барс Страхование заняла первое место в рэнкинге ESG-прозрачности «Эксперт РА» среди страховых компаний.

Методология «Эксперт РА» по оценке ESG-прозрачности компаний включает в себя четыре блока, из которых складывается итоговый показатель. Первые три сформированы по основным трём компонентам ESG, где аналитиками оценивался уровень раскрытия информации о влиянии компании на окружающую среду (фактор «E»), общество (фактор «S») и о качестве корпоративного управления (фактор «G»). Четвертый блок охватывает стандарты нефинансовой отчетности.

Рейтинговое агентство обращает внимание на то, что в 2022 году при составлении рэнкинга были добавлены новые показатели: воздействие на климат, несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований, инвестиции, мероприятия, социальная защищенность и профессиональное развитие сотрудников, раскрытие данных на платформе климатической отчетности (СDP).

Полная версия пресс-релиза рейтингового агентства «Эксперт РА» опубликована по ссылке.

«Эксперт РА» – крупнейшее российское кредитное рейтинговое агентство, аккредитованное Банком России. Создано в 1997 году.

Услуги предоставляются ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ», лицензия ЦБ РФ СИ № 3867 от 06.06.2019, лицензия ЦБ РФ СЛ № 3867 от 06.06.2019

Сайт: akbarsstrah.ru

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