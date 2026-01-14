Компании Татарстана выбирают Биржу ЦТС: в 2025 году объем торгов превысил 10 млрд рублей

Биржа ЦТС, одна из наиболее молодых и технологичных торговых площадок России, подводит итоги работы на рынке Республики Татарстан за 2025 год. Результаты отчетного периода демонстрируют, что всё больше компаний региона выбирает биржевые механизмы как наиболее выгодный и безопасный способ выстраивания поставок и закупок, сообщает пресс-служба площадки.

Организованные торги обеспечивают прозрачность конкуренции и надежность сделок, что напрямую влияет на оптимизацию расходов и эффективность бизнеса.

Активность участников подтверждается значительными финансовыми показателями. В рамках специализированного рынка республиканских торгов объем заключенных контрактов превысил 10 млрд рублей, а в сделках участвовали 175 подрядчиков и 308 поставщиков.

Важным индикатором растущего доверия является динамика подключений: только за декабрь 168 новых организаций из региона оформили доступ к торгам, создав личные кабинеты на площадке.

«Итоги 2025 года в Республике Татарстан – это яркое свидетельство растущего доверия бизнеса к современным цифровым решениям в сфере госзакупок и коммерческих поставок. Мы видим, как региональные предприятия всё активнее используют биржевую площадку не просто как инструмент для исполнения законодательных норм, а как мощный ресурс для оптимизации логистики, снижения издержек и нахождения надежных контрагентов. Стабильный рост числа новых участников в конце года говорит о переходе на качественно новый уровень закупочной деятельности в регионе», – заявил генеральный директор Биржи ЦТС Виталий Хайрулин.

Структура рынка четко показывает, в каких отраслях биржевой формат работы становится стандартом де-факто. Лидером по объему является сегмент строительных материалов с результатом свыше 9,5 млрд рублей. Далее следуют металлы с оборотом более 500 млн рублей и лесоматериалы, где объем торгов составил свыше 100 млн рублей. Эти цифры подтверждают, что ключевые сектора экономики Татарстана – строительство и промышленность – делают осознанный выбор в пользу безопасных и прозрачных биржевых инструментов снабжения.

