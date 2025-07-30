Компании Татарстана стали победителями премии «Экспортер года – 2025» в ПФО

Предприятия Татарстана вошли в число лауреатов Всероссийской премии «Экспортер года – 2025». Победителей окружного этапа определила единая конкурсная комиссия по Приволжскому федеральному округу. В этом году в число лучших вошли 47 компаний и индивидуальных предпринимателей, показавших выдающиеся результаты в экспорте несырьевых и неэнергетических товаров и услуг по итогам 2024 года, об этом сообщили в официальном Телеграм-канале Минпромторга РТ.

Татарстанские экспортеры заняли призовые места в шести номинациях. Среди лидеров:

1 место в номинациях «Трейдер года» (крупный бизнес) и «Новая география» — компания ООО «ПродЭкс», специализирующаяся на экспорте продуктов питания.

«Лучшая женщина-экспортер» (крупный бизнес) — Дина Лаврикова, генеральный директор АО «Нэфис Косметикс». Компания экспортирует бытовую химию, косметику, глицерин и стеарин.

«Лучший молодой предприниматель-экспортер» — Камиль Галиев, директор ООО «Барс Профи».

«Экспортер года в сфере услуг» (МСП) — ООО «Барс Профи», предоставляющее логистические услуги.

«Прорыв года» — ООО «АЛЬТЕРНАТИВА+».

«Трейдер года» (МСП) — ООО «АЛЬТЕРНАТИВА+», экспортирующее сельхозпродукцию (жом, горох, овес и др.).

Премия «Экспортер года» проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на поддержку российских компаний, работающих на внешних рынках.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров окружного этапа состоится 27 августа в Чебоксарах. По ее итогам лучшие участники смогут побороться за победу на федеральном уровне.