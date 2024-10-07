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Компании Татарстана представят продукцию на выставке «Золотая осень» в Москве
Компании Татарстана представят свою продукцию на 26-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Она пройдет 9 – 12 октября в Москве, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«Татарстан будет представлен своим уникальным стендом, который подчеркнет агропромышленный потенциал и высокую культуру развития АПК республики», – говорится в сообщении.
На стенде будет организована презентация масложировой, молочной, мясной, чайной и рыбной продукции, а также кондитерских изделий от крупных предприятий агропромышленного комплекса.
Кроме того, на выставке продемонстрируют цифровые продукты республики: VR в образовании, искусственный интеллект в животноводстве, учет молока на привязи и разработка государственных систем.
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